Napoli-Monza oggi in tv: canale, orario e diretta tv Serie A 2023/2024

Napoli e Monza si sfidano nel match valido per la 18ª giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Mazzarri è obbligata a chiudere il 2023 con un successo, per evitare di allontanarsi sempre più più dai primi quattro posti. Calcio d’inizio in programma alle 18:30 al Maradona. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Per gli abbonati sia a Sky che a Dazn, si potrà seguire sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona Dazn, numero 214.