Diffidati Juventus-Roma: chi sono i giallorossi a rischio Atalanta?

Ci sarà una settimana se non decisiva estremamente importante per la Roma e per la sua lotta alla qualificazione in Champions League. I giallorossi sono attesi da una sfida tosta ed intensa contro la Juventus all’Allianz Stadium, in una gara che si prospetta anche calda per quanto riguarda l’ambiente che attornierà lo stadio. I giocatori della Roma che dovranno dosare la loro irruenza per il pericolo di non poter essere della gara contro l’Atalanta, diretta concorrente per la Champions, sono due: Gianluca Mancini e Bryan Cristante. I due giocatori, anche della Nazionale Italiana, sono in diffida ed una loro ammonizione nel match contro la Juventus li toglierebbe da unaltra sfida abbastanza importante per il futuro prossimo dei giallorossi.