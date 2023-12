Premier League 2023/2024: nuovo crollo del Manchester United, vince il Nottingham Forest

Nuovo crollo del Manchester United nella ventesima giornata di Premier League 2023/2024. La formazione di Ten Hag, che torna di nuovo in bilico, si arrende in casa del Nottingham Forest, squadra in lotta per non retrocedere, e apre malissimo il girone di ritorno. I Red Devils continuano a concedere tantissimi gol alle avversarie e questa volta faticano tanto anche lì davanti: restano 31 i punti in classifica, settimo posto e tantissima delusione, mentre per i padroni di casa sono 20 adesso i punti in cascina e si respira.

Al City Ground i padroni di casa giocano un primo tempo molto attento e imbrigliano la formazione ospite, che non riesce a incidere come vorrebbe e a far fruttare a livello psicologico la super vittoria in rimonta del turno precedente. Nella ripresa, poi, è proprio il Nottingham a sbloccarla grazie alla rete di Nico Dominguez, l’ex Bologna, che su assist di Montiel gonfia la rete. C’è la pronta reazione dei Red Devils, e dopo un quarto d’ora Rashford trova il gol del pareggio. A quel punto ci si aspettava un assalto ospite per provarla a vincere, sono invece i padroni di casa a tornare in vantaggio all’82’ con Gibbs-White, e lo United si spegne clamorosamente arrendendosi dopo dieci minuti di recupero a una nuova sconfitta, la nona addirittura in campionato.