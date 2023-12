Diffidati Juventus-Roma: chi sono i bianconeri a rischio Salernitana?

Dopo il mezo passo dell’Inter in quel di Marassi, la Juventus ha una ghiotta possibilità per accorciare sulla vetta e coltivare le ambizioni/sogni scudetti della squadra di Massimiliano Allegri. Il match contro la Roma è stato comunque storicamente caldo e pieno di intensità: per questo si prevede una partita maschia con un clima all’Allianz rovente. In vista del futuro prossimo e per il match quindi contro la Salernitana nella prossima settimana, gli juventini che dovrano dosare l’impeto dettato dalla voglia di vincere il match sono ben 4: Gatti, Danilo, Locatelli e McKennie. Questo è l’elenco completo dei diffidati in casa Juventus che con un’ammonizione salterebbero al gara dell’Arechi contro la Salernitana.