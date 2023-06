Formazioni ufficiali Portogallo-Bosnia, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Bosnia, sfida valida come terza giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Obiettivo 3 su 3 per i lusitani, che hanno già sconfitto Liechtenstein e Lussemburgo e vanno a caccia del terzo successo, così da consolidare la prima posizione nel girone. Ronaldo e compagni non avranno però vita facile al Da Luz, dove la Bosnia farà tutto il possibile per evitare la sconfitta e conquistare punti preziosi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di sabato 17 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTOGALLO-BOSNIA

PORTOGALLO: Diogo Costa, Antonio Silva, Ruben Dias, Danilo, Cancelo, Bernardo Silva, Palhinha, Fernandes, Guerreiro, Ronaldo, Joao Felix.

BOSNIA: Sehic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac, Barisic, Dedic, Cimirot, Hadziahmetovic, Stevanovic, Dzeko, Pjanic.