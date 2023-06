Ciclismo, Sagan ubriaco alla guida a Montecarlo: patente ritirata e pena di 3 mesi sospesa

Peter Sagan è stato condannato a tre mesi di carcere con sospensione della pena e inoltre gli è stata ritirata la patente sempre per tre mesi. I fatti risalgono allo scorso 12 maggio, quando il ciclista slovacco fu fermato a Monte-Carlo, mentre era a bordo di uno scooter, per guida pericolosa. Tradito dall’alcol test, dal quale era emerso un tasso di 1,46 milligrammi di alcol per litro d’aria, Sagan è dovuto comparire davanti al tribunale penale di Monaco. Il ciclista inizialmente aveva spiegato di essere andato a letto alle 3 di notte dopo aver girato per locali, mentre il suo avvocato aveva attribuito la causa dell’accaduto al jet lag, essendo appena arrivato dagli Stati Uniti. Ciononostante, è stato condannato e in futuro dovrà prestare molta attenzione per evitare guai peggiori.