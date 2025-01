Danilo è pronto a trasferirsi dalla Juventus al Napoli: scopriamo quali sono gli altri doppi ex di bianconeri e partenopei.

Il nuovo anno è arrivato, il 2025 è entrato ufficialmente nelle nostre vite. Per tutti i tifosi, il mese di gennaio però è anche sinonimo di calciomercato. In Serie A, la sessione invernale di mercato inizia giovedì 2 gennaio per chiudersi esattamente un mese dopo, il 2 febbraio 2025.

Le squadre sono pronte a muoversi sul mercato per rafforzare le proprie rose e sopperire a quei buchi di rosa che possono esser stati causati da infortuni o giocatori fuori dal progetto tecnico. Chi pare essersi mosso in netto anticipo è il Napoli, bisognoso di aggiungere tasselli in difesa per rafforzare il reparto difensivo a disposizione di mister Antonio Conte.

Il grande acquisto arriva dalla Juventus ed è addirittura Danilo, ormai ex capitano bianconero. Il difensore brasiliano non è mai stato nei piani del neo tecnico Thiago Motta ed è stato utilizzato davvero poco in questa stagione. La Juve lo ha così messo praticamente fuori rosa prima della partenza per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, chiedendogli di trovarsi una nuova squadra a gennaio.

Ed ecco che qui è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli che ha conosciuto molto bene Danilo nei suoi anni alla Juventus. Gli azzurri si sono così assicurati un difensore dalla grande esperienza che darà sicuramente una grossa mano nella seconda metà di stagione.

Dalla Juventus al Napoli: i migliori doppi ex

Danilo è solo l’ultimo di una lunga lista di giocatori che hanno vestito sia la maglia della Juventus sia quella del Napoli. Se si considerano solo i calciatori passati proprio dalla Juve al Napoli o viceversa, senza giocare per altre squadre in mezzo, il più famoso resta Gonzalo Higuain.

Passato dal Napoli alla Juventus nell’estate del 2016, dopo la stagione del record di 36 gol in unico campionato, quel trasferimento ha fatto tanto male al cuore dei tifosi napoletani. Prima di Higuain, un altro attaccante ad aver vestito entrambe le maglie nel passato più recente è Fabio Quagliarella, trasferitosi alla Juventus dopo l’arrivo di Edinson Cavani in azzurro. Un altro centravanti ancora fu Arkadiusz Milik, al Napoli dal 2016 al 2021 e acquistato dalla Juve nel 2022 dopo un anno al Marsiglia.

Andando più indietro nel tempo non si possono dimenticare i vari Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Dino Zoff, Omar Sivori e José Altafini. Mentre, se parliamo proprio di calciatori passati direttamente dalla Juventus al Napoli va menzionato il doppio acquisto fatto dai partenopei nell’estate del 2007, quando nel giro di poche settimane arrivarono dai bianconeri sia il centrocampista Manuele Blasi sia l’attaccante uruguaiano Marcelo Zalayeta.