La Juventus pensa al nuovo colpo di mercato per la prossima estate: arriverebbe dal Milan a parametro zero.

Uno dei grandi classici del calcio italiano è pronto ad andare in scena a Riyadh, in Arabia Saudita: la semifinale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan è ormai alle porte. A causa di una stagione non proprio semplicissima, entrambe hanno bisogno della Supercoppa per rialzare la testa e provare a reindirizzare un’annata fin qui piena di difficoltà.

La Juventus si è affidata a Thiago Motta per il post Allegri, ma le aspettative non sono state del tutto rispettate. I bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, ma gli undici pareggi in diciotto giornate sono troppi e ora la testa della classifica dista già 9 punti.

Il Milan ha invece addirittura cambiato allenatore a pochi giorni dalla partenza per l’Arabia Saudita. Dopo la sfida di domenica scorsa contro la Roma, la società ha deciso di esonerare Paulo Fonseca per affidare la panchina a un altro tecnico portoghese, Sergio Conceicao. Subito una sfida impegnativa per lui, che contro la Juve affronterà suo figlio Francisco.

Dal Milan alla Juventus, ecco il colpo di mercato

La sfida tra Juventus e Milan però potrebbe presto spostarsi anche sul mercato. Già la scorsa estate le due squadre hanno chiuso la trattativa per portare Pierre Kalulu in bianconero. Un’operazione che si è rivelata proficua per la Juve, visto anche l’infortunio di Bremer: ora Kalulu è titolare inamovibile, scalzando anche l’ex capitano Danilo. Ma c’è un altro rossonero che potrebbe passare presto alla Juventus: si tratta di Davide Calabria.

L’ormai ex capitano rossonero è in scadenza di contratto a giugno 2025 e i dialoghi per il rinnovo non sono mai stati avviati. L’idea della dirigenza è quella di liberarsi del difensore al termine di questa stagione.

L’acquisto di Emerson Royal da parte del Milan e diversi infortuni di natura fisica hanno limitato nettamente il suo spazio in questa stagione. Sono solo cinque le presenze in campionato, di cui soltanto le prime due da titolare. Il suo addio in estate è più certo che mai.

Ed ecco che qui potrebbe intervenire la Juventus. I bianconeri potrebbero cogliere l’occasione di prendere il terzino destro classe ’96 senza sborsare un euro, prendendolo a parametro zero. Un’idea che sta prendendo pian piano forma tra la dirigenza bianconera, che potrebbe regalare a Thiago Motta un nuovo giocatore di esperienza per la sua difesa in vista della prossima stagione.