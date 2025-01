Martina Trevisan non parteciperà agli Australian Open 2025. L’azzurra numero 124 del ranking Wta ha annunciato in un messaggio in un post sul suo profilo Instagram il suo forfait per il primo Slam della stagione: “Australia, till the next year. Con grande dispiacere, devo annunciare che quest’anno non parteciperò all’AO 2025. Nonostante l’ottimo lavoro e preparazione con il mio team, lo stesso problema che ha influenzato la seconda metà del 2024 non mi permette ancora di essere al 100% per competere come vorrei. È stata una decisione difficile, ma necessaria per evitare di compromettere la stagione e prendermi il tempo giusto per tornare al top. Grazie di cuore per il vostro continuo supporto – non vedo l’ora di iniziare questo 2025 e tornare ancora meglio di prima!”, le parole della 31enne di Firenze. Trevisan, che avrebbe dovuto disputare le qualificazioni al tabellone principale (in programma dal 6 al 9 gennaio), ha avuto qualche problema fisico in chiusura di 2024 e ha preferito continuare ad allenarsi e non forzare un rientro che ne avrebbe potuto pregiudicare la stagione. L’ultima partita risale all’1 novembre 2024 con la sconfitta con Sramkova ai quarti di finale a Jiujiang (Cina).

Out Trevisan, quattro azzurre a caccia del main draw

Il forfait di Trevisan permetterà alla numero 222 del mondo Leonie Kung di entrare nel tabellone di qualificazioni. Restano in quattro le italiane che cercheranno di farsi spazio nel tabellone principale. Sara Errani, attuale numero 105 del mondo, sarà nelle prime dieci teste di serie. Lucrezia Stefanini, numero 147 Wta, con il suo dritto e rovescio bimane tenterà una complicata qualificazione. Nuria Brancaccio, 186 Wta, e Giorgia Pedone, 196 Wta, punteranno a ritagliarsi ruoli di potenziali sorprese. Le favorite a staccare il pass per il tabellone principale sono la statunitense Alycia Parks, testa di serie numero 1 che potrà puntare anche su eventuali forfait in main draw per non giocare la qualificazioni, Rebecca Marino (102), Polina Kudermetova (107 Wta), Anna Karolina Schmiedlova (110 Wta), Ana Bogdan (114. Wta) e Petra Martic (122 Wta). Da tenere d’occhio anche Celine Naef (153 Wta), Laura Pigossi (160 Wta), Tamara Korpatsch (168 Wta), Brenda Fruhvirtova (178 Wta) e la veterana Kristina Mladenovic (211 Wta).

Sabalenka più di Swiatek per il primo Slam dell’anno

La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka partirà con i favori del pronostico a Melbourne dopo aver chiuso la stagione in crescendo con la vittoria degli Us Open. Iga Swiatek non ha passato un periodo felice negli ultimi mesi, tra delusioni sul campo ed extra campo (squalifica di 1 mese per doping), e sarà chiamata a dimostrare di essere competitiva in superfici diverse dalla terra battuta. Probabilmente più insidiose della polacca potrebbero essere Coco Gauff (numero 3 Wta) e Qinwen Zheng (numero 5 Wta), rispettivamente vincitrici delle Wta Finals e dell’oro nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Entrambe fanno del cemento la loro formazioni preferita e si candidano a potenziali semifinaliste in Australia. Jasmine Paolini proverà a fare il possibile iniziando la stagione da numero 4 del mondo. La discontinua Elena Rybakina resta una grande incognita. La kazaka nei momenti di tennis migliore sa giocare al livello di Sabalenka, ma sono troppi i momenti di blackout che non la mettono sullo stesso piano delle grandi favorite. Un gradino sotto le prime cinque ecco Emma Navarro ed Jelena Ostapenko, reduci da due stagioni 2024 non esaltanti. La classe 2004 Diana Shnaider continua la sua ascesa ed è chiamata all’exploit negli Slam. Stesso discorso per la 2007 Mirra Andreeva, numero 16 Wta e destinata ad entrare in top ten nel 2025. Mai sottovalutare le veterane Danielle Collins, Viktoria Azarenka, Ons Jabeur. Emma Raducanu e Naomi Osaka proseguono la loro risalita e sono a caccia di punti importanti per migliorare le posizioni 59 e 60 del ranking Wta.