L’Inter è alla ricerca di nuovi elementi per il prossimo anno, anche se naturalmente prima la testa è al finale di stagione

Il calciomercato Inter si sta già infiammando nonostante tutte le energie mentali in casa meneghina sono verso il finale di stagione. In palio ci sono due trofei, la Serie A e la Champions League, competizioni così diverte tra loro così come sono differenti gli scenari che attendono l’inter.

Partiamo dal presupposto che uno solo dei due dipende dall’Inter. Il destino del campionato infatti è nelle mani del Napoli: se la squadra di Antonio Conte dovesse vincere, i nerazzurri sarebbero aritmeticamente tagliati fuori da ogni tipo di discorso ergo la gara di Como diventerebbe inutile visto il vantaggio di un punto a novanta minuti più recupero dalla fine.

In Champions League la musica cambia, l’Inter può ripetersi dopo la storica vittoria del 2010 con l’Allianz Arena di Monaco che ospiterà gli uomini di Inzaghi e il Paris Saint Germain, avversario tutt’altro che facile da affrontare, ma in gara secca tutto può succedere.

Calciomercato Inter, il colpo che non ti aspetti: addio ad un titolare

L’Inter però come detto pensa già al calciomercato. Ci sono parecchi nomi nella lista dei dirigenti nerazzurri e soprattuto da quest’anno c’è una finestra in più per permettere alle squadre che prenderanno parte al Mondiale per Club di potersi muovere con anticipo.

Tra queste c’è anche l’Inter che insieme alla Juventus sono le uniche due squadre italiane che parteciperanno alla manifestazione. Tornando al calciomercato, i meneghini devono sistemare alcune situazioni e tra queste c’è quella che riguarda il centrocampo con Mkhitaryan sotto la lente di ingrandimento.

L’armeno è un fedelissimo di Inzaghi ed è sempre rimasto costante negli anni con il rendimento, ma le 36 primavere cominciano a pesare sopratutto per il ruolo centrale in tutti i sensi dell’ex Roma, Arsenal e Borussia Dortmund. Dunque i nerazzurri devono pensare ad un sostituto e secondo i media spagnoli potrebbe esserci un’altra beffa ai danni del Barcellona targata Inter.

Dopo l’eliminazione in semifinale, il Barça rischia di venir nuovamente colto di sorpresa dai nerazzurri che stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo avrebbe messo gli occhi su Fermin Lopez. Il centrocampista di Flick non è un titolare del Barcellona e potrebbe dunque diventarlo dell’Inter.

Il classe 2003 potrebbe fare al caso di Inaghi e vanta parecchia esperienza anche in Nazionale dove ha vinto anche l’Europeo con De La Fuente. La scadenza del suo contratto è targata 2029 dunque obbligatoriamente l’Inter dovrà spendere parecchio per assicurarsi il calciatore.

Al momento c’è solamente una richiesta di informazioni da parte dei nerazzurri, nulla di più, ma non è da escludere che in futuro ravvicinato l’Inter possa farsi avanti per ringiovanire il proprio centrocampo.