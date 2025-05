E’ stata ufficializzata la data in cui si disputeranno le sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto del campionato di Serie A 2024-25.

Adesso è ufficiale. Dopo una prima sospensione per divergenze tra le parti del consiglio di Lega Serie A, sono stati ufficializzati giorno e orario delle due sfide scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Le gare si disputeranno venerdì 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona di Napoli e al Sinigaglia di Como. L’anticipo consentirà, in caso di eventuale spareggio, all’Inter di avere il tempo a disposizione per preparare la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio.

Decisa anche la data dello spareggio

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha parlato della sede dell’eventuale spareggio scudetto. Simonelli ha chiarito che “da regolamento si dovrebbe giocare a Milano, ma ovviamente non si può. Roma sarebbe l’unica sede possibile”. Lo spareggio si giocherebbe lunedì 26 maggio, proprio per consentire all’Inter di avere il tempo utile per preparare la finale di Champions contro il Psg.