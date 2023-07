Ct della Zambia Femminile accusato di abusi sessuali. Un giocatrice al The Guardian: “Costrette ad andare a letto con lui”

Uno scandalo per il calcio femminile dello Zambia. Nelle ore precedenti infatti è uscito allo scoperto il fatto che le giocatrici della nazionale africana fossero vittime di abusi sessuali da parte del CT Mwape. Nonostante alcune rivelazione di una giocatrice al The Guardian, la federazione con un comunicato ha voluto “chiudere un occhio sull’accaduto”.

Una giocatrice al The Guardian, infatti, ha fatto scoppiare così la bomba a pochi giorni dal Mondiale: “Se Mwape vuole andare a letto con qualcuna, questa deve dire di sì. È normale che l’allenatore vada a letto con le giocatrici della nostra squadra…“.

Da queste parole si è scatenato un vero e proprio scandalo mediatico, non solo in patria. Si è reso necessario quindi l’intervento direttamente della federazione dello Zambia che, con un comunicato ufficiale, ha fatto chiarezza: “Sebbene non ci siano state denunce ufficiali da parte di nessuno in merito alle accuse, le consideriamo molto gravi e abbiamo aperto un’indagine sulla questione. Collaboreremo con la polizia zambiana e con le altre parti interessate”.