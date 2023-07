Dalla Turchia, maxi offerta dell’Al-Hilal per Zaniolo: proposti 120 mln in 4 anni

Un nuovo nome sul taccuino dell’Al-Hilal. Secondo la stampa turca, il club strarrebbe adesso puntando a Nicolò Zaniolo, attualmente in forze al Galatasaray. Il tecnico Jorge Jesus vorrebbe a tutti i costi l’ex Roma, e il club saudita sarebbe disposto a fare follie, per questo avrebbe preparato un’offerta da 120 milioni di euro totali per 4 anni. Zaniolo avrebbe chiesto tempo per poter valutare l’offerta, gli arabi avrebbero dato al giocatore italiano 15 giorni.