Ct Nigeria: “Osimhen farà gli esami. Non possiamo rischiarlo o potrebbe star fermo due mesi”

Il ct della Nigeria Jose Pesseiro parla dell’infortunio di Osimhen, costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro l’Arabia Saudita: “Abbiamo contattato il Napoli, alla fine di ogni partita mandiamo un report per tenere aggiornati i club, dato che siamo responsabili delle condizioni di salute dei calciatori. Osimhen è fantastico e abbiamo bisogno di lui. Farà gli esami e poi si deciderà se dovrà tornare a Napoli o se resterà qui. Dipenderà dall’entità dell’infortunio. In tre giorni però può essere pericoloso farlo giocare di nuovo, forse salterà la prossima partita. Rischiare una cosa del genere significherebbe correre il rischio di averlo fermo per un mese o due. Ovviamente vorrei che giocasse, ma dobbiamo avere rispetto per le società che lo pagano. Questo discorso vale per tutti”.