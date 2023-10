Highlights Monaco-Virtus Bologna 59-83: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

La Virtus Bologna vince sul Monaco per 83 a 59. I bolognesi trovano la prima vittoria in Eurolega, mettendo a segno una grande prestazione, che li vede dominare la partita contro gli avversari monegaschi. La Virtus vince infatti tutti e quattro i parziali della gara, mentre il Monaco si trova in balia di errori in fase difensiva e offensiva e deve fare i conti con la mancata comunicazione tra i cestisti in campo.