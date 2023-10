Highlights e gol Islanda-Lussemburgo 1-1: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 11

Gli highlights della partita tra Islanda e Lussemburgo, gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024, finita 1-1. In gol Oskarsson al 23′ e Rodrigues al minuto 46. Entrambe restano in corsa per la qualificazione, anche se per i padroni di casa è durissima e per gli ospiti è stata un’occasione persa visto quanto accaduto nel recupero a porta vuota con l’errore clamoroso di Rodrigues.