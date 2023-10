LIVE – Pescara-Vis Pesaro: Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Pescara-Vis Pesaro, match valido per la ottava giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Il Pescara ha una grossa possibilità: quella di accorciare dalla vetta e di allungare sul Perugia, visto il pareggio fra Torres e Perugia nella domenica di Serie C. Per il Delfino all’Adriatico quindi match da non sbagliare. Sportface.it vi farà compagnia offrendo la diretta testuale del match.

COME SEGUIRE IL MATCH

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

PESCARA-VIS PESARO