Cristiano Ronaldo, le accuse dei vicini: “Lavori in villa da oltre 3 anni, sembra un ospedale”

Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di se, in ogni ambito della propria vita. Questa volta ad essere messa sotto accusa è la sua abitazione in Portogallo, i vicini di casa infatti lamentano gli infiniti lavori di ristrutturazione che la villa accoglie ormai da anni: “Hanno costruito questa casa per tre anni. È così grande che sembra un ospedale. La mia strada è stata chiusa per mesi a causa di questa costruzione e il mio giardino è pieno di polvere. E tutto questo solo perché il faraone Ronaldo possa costruire la sua piramide”, queste le dichiarazioni al Daily Mail. Il giocatore si ritirerà presumibilmente nella villa dopo la fine della carriera e per questo sta facendo ancora dei lavori per avere una dimora perfetta, da quasi 28 milioni di sterline.