Chelsea, Pochettino si presenta: “Saremo molto forti. Abbiamo bisogno di leader”

Mauricio Pochettino ed il Chelsea ripartiranno insieme per cercare di allontanare il passato che, per entrambi, è stato abbastanza negativo risultato alla mano. Il tecnico argentino ritorna in Inghilterra dopo la sua esperienza al PSG. Nella giornata di presentazione Pochettino ha speso parole al miele verso il club Blues.

Queste le parole di Pochettino: “Conosco molto bene il Chelsea, è uno dei più grandi club del mondo. Quindi, ovviamente, è stato facile per noi prendere la decisione di trasferirci qui. Negli ultimi 10-15 anni il Chelsea è stato il miglior club d’Inghilterra. È emozionante per noi e quello che vogliamo è riportare la felicità in questa grande squadra di calcio. Lavoreremo sodo, giocheremo in modo che i tifosi possano godersi il calcio e la storia del Chelsea è vincere, ma è importante anche nel modo in cui costruiremo quelle vittorie“.

Sulla rosa: “Abbiamo una squadra incredibile e sicuramente porteremo giocatori impegnati che vogliono farne parte. Con i tifosi e tutti possiamo ritrovare la strada per avere successo. Credo sempre che insieme possiamo ottenere tutto, saremo molto forti. Cercheremo di combattere con questo per essere tutti insieme in un fantastico viaggio insieme. Abbiamo bisogno di leader, non di seguaci, in ogni singola area e spingeremo ogni persona a dare il meglio e a dare il massimo per il club“.