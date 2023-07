Empoli, il presidente Corsi blinda Parisi: “Sarà il nostro capitano”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha risposto alle domande dei giornalisti all’uscita di via Rossellini, dove si è tenuta l’Assemblea della Lega Serie A. Tra i temi affrontati, il patron dell’Empoli ha fatto anche chiarezza sul futuro di Fabiano Parisi, che fa gola a molte squadre. Nonostante il terzino sia stato accostato a tanti club, Juventus su tutti, Corsi ha dichiarato: “Nessuna novità. Parisi gioca nell’Empoli e sarà il capitano“. A questo punto non è da escludere che il giocatore resti per un’altra stagione a Empoli, anche perché il club non ha bisogno di vendere avendo già monetizzato dalla cessione di Vicario.