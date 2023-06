Cremonese, ufficiale l’addio a Braida

La Cremonese che si accinge a ripartire dalla Serie B ha dato il saluto ad Ariedo Braida che ha deciso di non proseguire più la sua avventura in grigiorosso. Con un comunicato stampa il club ha salutato l’ex dirigenza rossonera.

Questo il comunicato: “La Cremonese comunica che cessa il rapporto di collaborazione con Ariedo Braida. La società desidera ringraziare Braida per il lavoro svolto durante la sua permanenza in grigiorosso, che ha avuto il suo apice nella promozione in Serie A. Un in bocca al lupo per le sue prossime avventure professionali“.