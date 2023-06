Wanda Nara: “Io e Mauro torneremo in Italia, abbiamo ancora casa a Milano”

Wanda Nara, attualmente conduttrice di Masterchef in Argentina, ha affermato che lei e Mauro Icardi possiedono ancora una casa a Milano, con l’obiettivo prima o poi di tornarci. “Quando mi trovate un po’ stanca, qualcosa della vita che facevo in Italia e in Francia mi manca – ha dichiarato nel corso di un’intervista a Gente -. Ora sono felice a Masterchef e di tutto ciò che mi sta succedendo, non mi pento di niente. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici, abbiamo ancora casa a Milano”, ha concluso Wanda Nara.