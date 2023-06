Milan, Salvini: “Tonali via? Io avrei rinunciato ai soldi, sono un romantico”

Ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ ai microfoni di Rai Radio 1, Matteo Salvini ha parlato di Sandro Tonali e del suo trasferimento al Newcastle. “Se avessi rinunciato agli otto milioni che percepirà Tonali andando via dal Milan per restare in rossonero? Io sono un romantico, un nostalgico, per me la maglia vale mille mila milioni: io avrei resistito. Ma ci sta che un ragazzo di 23 anni, soprattutto se la società, il fondo americano, non fa di tutto per trattenerti. Diciamo che quello degli americani non è il Milan poetico che ho iniziato a seguire io in serie B”, ha affermato Salvini.