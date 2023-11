CR7 esempio di correttezza: l’arbitro concede il rigore, ma portoghese ammette la simulazione lo fa revocare (VIDEO)

di Antonio Di Cello 23

Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di se anche dall’Arabia e dalla Saudi Pro League. Il portoghese con la sua squadra, Al Nassr, sta disputando la partita di campionato contro il Persepolis. Nel primo tempo al portoghese era stata assegnato un calcio di rigore da definire quanto meno dubbio. CR7 non ha esitato e ha deciso di aiutare l’arbitro ammettendo la sua simulazione, facendo parlare di se anche relativamente alla sportività e al fair play che contraddistingue un campione senza tempo.