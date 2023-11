Pagelle Verona-Lecce 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Lecce, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Bentegodi di Verona succede tutto e il contrario di tutto con i padroni di casa che partono meglio, ma non riescono a sbloccare il risultato. Ci pensa Oudin con una vera e propria magia a sbloccare il risultato, un tiro imparabile per Montipo. L’Hellas vive cinque minuti di panico, ma il Lecce non né approfitta sfiorando a ripetizione lo 0-2. Il Verona recupera una palla pericolosa e Ngonge batte Falcone quasi sul finire di primo tempo, 1-1. Nella ripresa il Lecce torna a premere e con un tiro deviato di Gonzalez fa 1-2, ma la reazione del Verona è veemente: incornata di Djuric e 2-2. Falcone poi compie due grandissime parate ed evita la sconfitta. Un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI DI VERONA-LECCE

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipo 6.5; Terracciano 6.5, Hien 5, Amione 6.5 (46’st Coppola sv), Tchatchoua 6; Suslov 6 (30’st Bonazzoli 6), Duda 6.5, Folorunsho 6.5; Mboula 5.5 (16’st Lazovic 5.5), Djuric 7, Ngonge 7. In panchina: Berardi, Perilli, Cabal, Charlys, Doig, Hongla, Serdar, Saponara, Cruz, Henry. Allenatore: Baroni 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 5.5, Pongracic 6, Baschirotto 6, Dorgu 5 (1’st Gallo 6); Blin 6, Gonzalez 7, Oudin 7 (43’st Rafia sv); Sansone 5.5 (20’st Strefezza 5.5), Krstovic 5.5 (20’st Piccoli 5.5), Banda 6 (47’st Venuti sv). In panchina: Brancolini, Samooja, Dermaku, Touba, Faticanti, Listovski, Berisha. Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

RETI: 30’pt Oudin, 41’pt Ngonge, 24’st Gonzalez, 32’st Djuric.

NOTE: serata piovosa, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Duda, Dorgu, Banda.

Angoli: 4-2.

Recupero: 0′, 4’+1′