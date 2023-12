Tennis, Swiatek: “Non vedo l’ora degli Australian Open, pronta ad affrontare la pressione”

La stagione WTA 2023 ha regalato grandi emozioni, con Aryna Sabalenka e Iga Swiatek in lotta per la prima piazza, terminata con la conquista della piazza d’onore da parte della polacca. La numero uno al mondo parla ai microfoni della United Cup: “Anche se la mia posizione in classifica a fine stagione era la stessa del 2022, quest’anno è stata una stagione totalmente diversa. Ho avuto molti alti e bassi e alcune difficoltà che ho dovuto affrontare. La fine della stagione è stata molto emozionante. Non credo che sia mai successo prima nella storia del tennis. Giocare quelle partite a Cancun con un tale peso per la classifica mi ha dato molta fiducia. Ho imparato molto su me stessa e ne trarrò vantaggio nel 2024. Non vedo l’ora che arrivino i tornei in Australia. Voglio procedere passo dopo passo. Mi sento più preparata rispetto all’anno scorso ad affrontare la pressione di essere la numero uno“. Sulla pressione: “Può essere qualcosa di veramente motivante e stimolante. Ci sono molti tornei che sento di poter usare come un’opportunità per avere più fiducia e avere un impatto mentale sui miei rivali. Ci sono stati altri tornei in cui ho sentito una grande pressione. Come nella vita, ci sono alti e bassi. Per ora mi godo il fatto di aver fatto quello che ho fatto l’anno scorso e di essere tornata al numero uno del mondo alla fine“.

Parla poi degli Australian Open: “Ho fatto le semifinali l’anno prima, l’anno scorso ero al quarto turno. Non sento il bisogno di difendere troppo. Onestamente non penso mai a queste cose. C’è qualcosa in più in un torneo quando sei la campionessa in carica. Penso che posso prenderla con un po’ di calma. Non ho ancora vinto gli Australian Open, quindi voglio solo provare a raggiungere i miei obiettivi. Stiamo iniziando la stagione, quindi mi concentrerò sul prendere il ritmo e vedere cosa ho imparato nella preseason”. Sulle possibili stelle della stagione: “È estremamente difficile da prevedere. È impossibile dire chi. Negli ultimi anni c’è sempre stata una giocatrice che all’improvviso ha fatto il salto di qualità e ha vinto uno Slam o è entrata tra i primi cinque. Penso a Sabalenka, Rybakina e me, siamo più costanti degli altri. Spero che continueremo così nelle prossime stagioni, ma non ho idea di chi possa distinguersi. La Ons è una giocatrice molto costante anche quando non è infortunata”. Infine un commento sulla Coppa United: “Credo che sia un evento speciale, davvero emozionante. È diverso da qualsiasi altro torneo. È bello avere l’opportunità di giocare con la squadra e sentire un po’ di sostegno da parte dei tuoi compagni perché di solito siamo solenegli altri tornei. L’anno scorso l’atmosfera era fantastica e sono sicura che sarà così anche quest’anno. C’è una carica emotiva diversa quando giochi per il tuo Paese. Purtroppo abbiamo perso in semifinale, ma abbiamo acquisito molta esperienza. Spero che potremo usarla quest’anno”.