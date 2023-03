Canoa, Rizza: “L’obiettivo è qualificarci alle Olimpiadi di Parigi 2024”

La Nazionale di canoa velocità è pronta per l’inizio di una nuova importante stagione. Sono stati sottoposti alle visite mediche questa mattina Manfredi Rizza, Alessandro Gnecchi, Andrea Di Liberto, Giacomo Cinti, Samuele Burgo, Andrea Schera e Tommaso Freschi presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

“Per noi è importantissimo poterci allenare al meglio e per farlo bisogna essere in salute”, racconta Manfredi Rizza. “Sottoporci ad un check completo qui ci permette di scongiurare eventuali futuri problemi per iniziare nel modo giusto la stagione- I raduni stanno andando bene, abbiamo passato un mese a Castel Gandolfo e tre a Carlentini, in Sicilia, lavorando duramente: siamo pronti per cominciare le gare”. Poi ha continuato: “Per me che vengo dal K1 è un po’ tutto nuovo. Sono stato catapultato in una dimensione di squadra che mi piace molto: a 31 anni sto vivendo una nuova giovinezza, sono davvero contento di come stiano andando le cose”.

Poi pensando a Parigi 2024: “L’obiettivo principale è qualificarci ai Giochi Olimpici, lavoriamo per questo da più di un anno. Abbiamo in programma tappe importanti in quest’ottica: una gara a Milano ad aprile, due prove di Coppa del Mondo in Ungheria e Polonia e i Giochi Europei di Cracovia. Poi i Mondiali di fine agosto a Duisburg. Parigi 2024 potrebbe essere la mia ultima Olimpiade, sono determinato e molto motivato. Sarebbe importante e in un certo senso storico riuscire a qualificarci con il K4 ai Giochi”.