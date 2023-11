Highlights e gol Olbia-Pineto 1-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 11

L‘Olbia vince il recupero dell’ottava giornata di Serie C contro il Pineto, termina 1-0.ย Sardi che si impongono in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 36esimo minuto da Ragatzu con un destro preciso all’angolino. Ospiti che non riescono a pareggiarla e vanno ko per la terza volta in questa stagione, quarto successo per i padroni di casa. Di seguito il video con gli highlights.

GLI HIGHLIGHTS