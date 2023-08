Telecronisti Hellas Verona-Ascoli, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Nella cornice dello Stadio Marcantonio Bentegodi va in scena la partita tra Hellas Verona ed Ascoli, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Marco Baroni, dopo una salvezza raggiunta all’ultimo secondo nella stessa stagione, si trovano davanti al primo impegno ufficiale ed hanno bisogno di partire subito con il piede giusto. I piceni, invece, dopo la tranquilla salvezza della scorsa stagione, sperano di poter affrontare un’annata dove fare un passo in avanti, partendo magari proprio dalla Coppa nazionale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di sabato 12 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 Mediaset, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. La telecronaca della gara sarà curata da Federico Mastria.