Formazioni ufficiali Verona-Ascoli, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Verona e Ascoli, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Un’occasione per i tifosi di vedere il nuovo Hellas di Marco Baroni all’opera e certamente anche un test importante per il neo tecnico scaligero di vedere a che punto è la sua squadra ad una settimana dall’inizio della Serie A e con ancora venti giorni di calciomercato che potrebbero cambiare qualcosa nell’assetto tecnico. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 12 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-ASCOLI

VERONA: Montipo, Coppola, Hien, Magniani, Terracciano, Hongla, Doig, Ngonge, Mboula, Djuric.

ASCOLI: Barosi, Adjapong, Botteghin, Simic, Haveri, Caligara, Buchel, Masini, Millico, Mendes, Forte.