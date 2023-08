Formazioni ufficiali Cagliari-Palermo, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Palermo, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Match molto intrigante tra la squadra di Ranieri e quella di Corini. I sardi dopo la promozione arrivata in seguito ad un’ottima seconda parte di stagione cercano certezze in vista dell’inizio della Serie A, mentre i rosanero dopo un’annata di assestamento nella serie cadetta proveranno quest’anno a fare un salto in avanti. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:10 di sabato 12 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-PALERMO

CAGLIARI: Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Augello, Nandez, Makoumbou, Oristanio, Azzi, Pavoletti, Sulemana

PALERMO: Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni, Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori, Di Mariano