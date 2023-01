Skriniar e Demiral in bilico, ma si pensa al campo. Lautaro, bomber di Coppa e Capitano

Resta? Difficile. E in ogni caso, lo farà senza fascia. Gli ultras dell’Inter sono stati cattivi profeti (“Resta con noi capitano”) con uno striscione indirizzato a Milan Skriniar, difensore in scadenza, con l’accordo col Psg, che prova ad anticipare l’operazione a gennaio. Tra i possibili sostituti c’è Merih Demiral, difensore dell’Atalanta prossima avversaria. Questo è l’intreccio di mercato che infiamma la vigilia di Coppa Italia tra le due squadre nerazzurre. Simone Inzaghi sfida il rivale Gasperini, che cerca la rivincita dopo quella finale delle polemiche contro la Lazio. L’allenatore deve valutare l’opportunità del turn over nella settimana del derby. In difesa dovrebbe toccare a Darmian, De Vrij e Bastoni, Dumfries e Gosens esterni con Barella, Asllani e Mkhitaryan in mezzo. Davanti la coppia argentina Correa-Lautaro. Lukaku non ha ancora la condizione ideale per partire dall’inizio, mentre Dzeko avrà una giornata di riposo. Il Toro vuole confermarsi bomber di coppa con 6 gol nel torneo, tutti a San Siro. La fascia da capitano è la sua, con Skriniar ai margini, e lo status di leader anche. Inzaghi spera di archiviare la contesa nei 90′, ma ha precedenti favorevoli per guardare con ottimismo anche alla prospettiva dei supplementari. L’Inter ha vinto per la quinta volta consecutiva una gara arrivata ai tempi supplementari: quattro volte in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana. Pochi i dubbi per Gasperini, anzi uno soltanto: Scalvini sì o Scalvini no. Hateboer e Maehle dovrebbero partire sulle fasce, mentre in attacco dovrebbe trovare posto nuovamente Duvan Zapata. A centrocampo invece non ci dovrebbe essere nessun cambio, con la coppia olandese formata da De Roon e Koopmeiners in cabina di regia. Aspettando le mosse su Skriniar e Demiral, Inter e Atalanta si giocano un pezzo di stagione.