Nba 2022/2023: Doncic trascina Dallas, Lakers ko a Brooklyn

Gli Orlando Magic tornano alla vittoria sul campo dei Philadelphia 76ers. Padroni di casa avanti per tutti i primi tre quarti di gara, e addirittura sul +21 a metà del secondo quarto, ma a partire dalla fine del terzo parziale gli ospiti iniziano una grandissima rimonta che li ha portati ad avere la meglio sul 109-119. Miglior marcatore Embiid con 30 punti, seguito da Banchero con 29. I Lakers cadono in casa di Brooklyn. Pesano le assenze LeBron James e Anthony Davis, i Nets ne approfittano scappando subito sul +13 nel primo quarto e raggiungendo il +19 nel secondo; equilibrio nel terzo parziale, con Los Angeles che trova anche il sorpasso prima di arrendersi nel quarto al 121-104. Miglior marcatore Irving con 26 punti, seguito da Mills e Thomas con 21.

Si è decisa all’overtime la sfida tra Minnesota Timberwolves e Sacramento King. Tanto equilibrio al Target Center fino ai tempi supplementari, dove gli ospiti riescono ad avere la meglio sull’111-118. Miglior marcatore Edwards con 33 punti, seguito da Fox con 32. Terzo successo in fila per gli Warriors, che battono 120-128 Oklahoma al Paycom Center. Ospiti subito sul +20 nel primo quarto e nettamente in vantaggio fino all’ultimo parziale. Il migliore in campo è però Steph Curry, autore di 38 punti con otto triple a segno su 14 tentativi, mentre ai Thunder non sono bastati i 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Sesto successo consecutivo per i Wizards, che si sono imposti 106-127 in casa dei San Antonio Spurs. Primo quarto e mezzo equilibrato, ma a partire dalla metà del secondo è dominio degli ospiti che chiudono il match senza problemi con 21 punti di vantaggio sugli avversari. E’ Johnson il miglior marcatore con 26 punti, seguito da Avdija con 25. All’American Airlines Center di Dallas, i Detroit Pistons sono in vantaggio di undici lunghezze all’inizio del terzo quarto, prima di subire però la rimonta dei Mavericks che riescono ad avere la meglio sul 111-105. Doncic miglior marcatore con ben 53 punti, seguito da Bogdanovic con 29.

I Suns conquistano la seconda vittoria consecutiva battendo 114-106 i Toronto Raptors in casa. Phoenix avanti per tutto il secondo quarto prima di un terzo parziale equilibrato, ma nella parte finale dell’ultimo quarto i padroni di casa riescono ad imporsi chiudendo con otto punti di vantaggio sugli avversari. Bridges miglior marcatore con 29 punti, seguito da VanVleet con 24. Ritorno al successo per i Blazers, che al Moda Center di Portland si impongono 129-125 contro Atlanta. Padroni di casa sempre avanti dalla fine del primo quarto, gli ospiti riescono a riagganciare il punteggio nel finale dell’ultimo quarto sul 121-121 prima di arrendersi al 129-125. Miglior marcatore Lillard con 42 punti, seguito da Murray con 40.