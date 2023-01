Portanova in prestito al Bari: i tifosi dicono no

Non solo i tifosi del Genoa. Manolo Portanova potrebbe andare al Bari in prestito per sei mesi, ma i tifosi biancorossi sarebbero contrari al trasferimento. Il centrocampista, condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, ha continuato ad allenarsi decidendo con il Genoa che sarebbe stato meglio cambiare aria. Da qui la possibilità di andare in Puglia, operazione che oggi dovrebbe essere ufficializzata. Ma non appena è circolata la voce del trasferimento, sui social i tifosi baresi hanno manifestato la loro disapprovazione.