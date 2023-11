Highlights e gol Genoa-Reggiana 2-1 dts: sedicesimi Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone

Il video con gli highlights e i gol di Genoa-Reggiana 2-1 dts, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. A Marassi il Grifone in formazione rimaneggiata delude nel primo tempo e finisce anche sotto nel punteggio per effetto del gol a opera di Varela che porta avanti i ragazzi di Nesta. Nella ripresa la grandissima botta di Haps vale il pareggio dei rossoblù. Albert Gudmundsson porta agli ottavi i suoi ai supplementari. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

