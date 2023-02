Roma-Cremonese stasera in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

La Roma sfida la Cremonese nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Dopo aver eliminato il Napoli ai calci di rigore, la squadra di Ballardini cerca un altro exploit. Ovviamente non sarà facile all’Olimpico contro i giallorossi, trascinati dal pubblico e favoriti dalle quote. Essendo una partita secca, però, tutto può succedere perciò guai a sottovalutare l’avversario. Appuntamento questa sera, mercoledì 1 febbraio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.