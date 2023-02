Sport in tv oggi, mercoledì 1 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Ecco il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di mercoledì 1 febbraio 2023. Continua la Coppa Italia con due match validi per i quarti di finale, Fiorentina-Torino e Roma-Cremonese. Ancora tanto calcio con i numerosi match di Serie C, e spazio anche al volley e al basket. Di seguito il palinsesto completo della giornata odierna dello sport trasmesso in televisione.