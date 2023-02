Manchester United-Nottingham Forest stasera in tv: orario e diretta streaming semifinale Carabao Cup 2022/2023

Nella semifinale di ritorno della Carabao Cup 2022/2023, il Manchester United ospita all’Old Trafford il Nottingham Forest. Si riparte dal 3-0 dell’andata in favore dei Red Devils, nettamente favoriti per raggiungere il Newcastle nell’atto conclusivo della competizione. Freuler e compagni sono invece chiamati a una rimonta che, seppur impossibile, non li farà desistere dal provarci dal primo all’ultimo minuto. Appuntamento questa sera, mercoledì 1 febbraio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in streaming su DAZN e Discovery+, ma anche in tv su Eurosport 2 (canale 211 di Sky).