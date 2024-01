Roma-Cremonese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia 2023/2024

La Roma sfida la Cremonese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. I giallorossi vogliono ripartire dopo il ko in campionato contro la Juventus e riscattare la clamorosa sconfitta dello scorso anno, sempre in Coppa Italia, contro i grigiorossi. In caso di successo ci sarà il tanto atteso derby con la Lazio per un posto in semifinale. Il match sarà visibile in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5. Per quanto riguarda lo streaming, sarà disponibile sul sito SportMediaset e su Infinity. Calcio d’inizio ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma.