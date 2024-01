Atalanta-Sassuolo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia 2023/2024

Atalanta e Sassuolo si sfidano per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Il vincente della sfida affronterà il Milan, che ieri ha schiantato il Cagliari per 4-1. Lo spicchio di tabellone è quello di Fiorentina e Bologna, che se la vedranno nell’altro quarto di finale. Calcio d’inizio ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5. Lo streaming sarà affidato al sito SportMediaset e a Infinity.