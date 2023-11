Lecce-Parma, Pecchia: “Vincere qui era complicato. Ora testa al Sudtirol”

Il Parma si dimostra in grande spolvero, battendo nei sedicesimi della competizione il Lecce di Roberto D’Aversa. Gli emiliani, quindi, oltre ad essere saldamente al primo posto della Serie B, si sono regalati la Fiorentina agli ottavi di Coppa dopo una prestazione importante in quel del Via Del Mare. Queste le parole di Pecchia in conferenza.

Pecchia: “Non è stata una partita semplice, abbiamo avuto un buon approccio alla gara e abbiamo trovato due gol. Nel secondo tempo il Lecce ci ha messo alle corde e ha riaperto la partita con grande merito. Sul 2-2 la partita aveva preso l’inerzia che andava dalla loro parte. Il 4-2 è un risultato largo ma bugiardo. Vincere è complicato soprattutto a Lecce, continuo a vedere una squadra che fa delle ottime cose. Ci vuole più esperienza e di astuzia in certe situazioni. A quel punto è venuto fuori il valore del Lecce, ci siamo solo difesi nella seconda parte. Abbiamo avuto un buon equilibrio. Sohm era la prima volta quest’anno che giocava in mezzo al campo. Sono felice per Mihaila, ha tenuto bene per novanta minuti. Dobbiamo pensare al Sudtirol, sarà una partita totalmente diversa, per me non è stato turnover stasera, ho scelto i giocatori che pensavo fossero adatti alla partita. Mi dispiace solo per l’infortunio di Osorio”