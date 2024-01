Regolamento Juventus-Lazio semifinali Coppa Italia, chi gioca in casa e in trasferta andata e ritorno

Il regolamento delle semifinali di Coppa Italia, c’è Juventus-Lazio in un attesissimo doppio confronto in andata e ritorno. Si entra nella fase più calda della coppa nazionale e si tratta dell’unico turno che si sviluppa su andata e ritorno e non in partita secca, andiamo allora a scoprire chi giocherà in casa l’andata e chi in trasferta, e di conseguenza i campi invertiti nella seconda sfida di ritorno.

E’ molto semplice: gioca in casa all’andata la squadra peggio piazzata dal punto di vista del numero di ingresso in tabellone, mentre giocherà in casa al ritorno quella meglio piazzata. Nel dettaglio, la Lazio ha il numero di ingresso 3 essendo arrivata seconda nello scorso campionato (la numero 1 è l’Inter che ha vinto la competizione, poi si passa alla classifica della scorsa Serie A), quindi ha il diritto di giocare il ritorno in casa all’Olimpico, viceversa giocherà in casa allo Stadium la Juventus all’andata perché i bianconeri, dopo la penalizzazione, sono stati relegati all’ottavo posto e dunque con numero di ingresso 8 in tabellone.