Fenerbahce, il club annuncia l’accordo con il Milan per il trasferimento di Krunic

Dopo l’arrivo di Leonardo Bonucci, il Fenerbahce si prepara ad ufficializzare un nuovo acquisto, ovvero Rade Krunic. Il club turno sui propri profili social ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Milan per il trasferimento del centrocampista, che in questo istanti è atteso a Istanbul per le visite mediche. Il calciatore ha già salutato i suoi nuovi tifosi con un video pubblicato dal club.

Rade Krunic’ten taraftarımıza mesaj var 💛💙 pic.twitter.com/JKB2AfYMJD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024