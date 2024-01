Lazio-Juventus in tv: date, orari e streaming andata e ritorno semifinale Coppa Italia 2023/2024

Sarà Lazio-Juventus la semifinale della Coppa Italia 2023/2024: ecco le informazioni su date, orari, diretta tv e streaming delle due partite di andata e ritorno. Dopo Fiorentina-Atalanta, si delinea anche l’incontro tra i biancocelesti, che hanno eliminato la Roma nel derby, e i bianconeri, che hanno avuto vita facilissima col Frosinone. Le due formazioni si fronteggeranno in un doppio confronto che vale la finale: appuntamento con l’andata, in casa della Juventus, il 2, 3 o 4 aprile alle ore 21 con diretta tv su Canale 5 e streaming su Infinity e Sportmediaset, ritorno il 22, 23 o 24 alle ore 21 in casa della Lazio, sempre con trasmissione live su Canale 5 e streaming su Infinity oltre che su Sportmediaset.