Italia-Nigeria, programma e telecronisti Rai Mondiali Under 20 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Nigeria, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali Under 20 2023. In Argentina gli azzurrini di Nunziata, dopo la vittoria col Brasile, cercano il pass per gli ottavi e per farlo devono battere gli africani che non sono assolutamente una formazione da sottovalutare. Appuntamento alle ore 20 italiane, chi riuscirà ad avere la meglio?

Italia-Nigeria sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Giacomo Capuano e Antonio Di Gennaro.