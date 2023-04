Regolamento Barcellona-Real Madrid: come funziona con in gol in trasferta

Dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, il Barcellona va a caccia di un nuovo successo contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno della Copa del Dery 2022/2023. Una sfida estremamente importante per entrambe le compagini, soprattutto per i ragazzi di Carlo Ancelotti, che hanno praticamente detto addio alle loro possibilità di conquistare il titolo in Liga, ormai saldamente in mano ai blaugrana. Il regolamento prevede che, esattamente come avviene in Europa, i gol realizzati in trasferta non valgano doppio. In caso di vittoria con un gol di scarto dei blancos (con qualsiasi punteggio), dunque, ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.