Ndombele fuori rosa al Galatasaray, tutta colpa di un hamburger

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Tanguy Ndombele con la maglia del Galatasaray. L’ex centrocampista del Napoli è attualmente ancora di proprietà del Tottenham. Fin qui in Turchia ha raccolto appena sette presenze in totale, di cui solo una da titolare.

Come si racconta ad Istanbul, l’approccio con l’allenatore Okan Buruk non è stato dei migliori . In quest’ultimo periodo, soprattuttto, il centrocampista francese sarebbe anche stato messo fuori rosa. Il motivo? Tutta colpa di un hamburger!

Come evidenziato in patria infatti, l’ex calciatore del Napoli avrebbe litigato con l’allenatore dopo la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, proprio a causa del cibo. Già non perfettamente in linea con le condizioni fisiche richieste per un calciatore, Ndombele, al rientro in hotel, avrebbe ordinato proprio un hamburger, venendo colto in flagrante da Buruk. Per questo motivo il calciatore sarebbe stato messo momentaneamente fuori rosa. Per rientrare in gruppo avrà bisogno di ritrovare una migliore condizione fisica.