Atp/Wta Adelaide 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali di venerdì 13 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali dei tornei Atp e Wta di Adelaide 2023 della giornata di venerdì 13 gennaio. A pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open 2023 vanno in scena i penultimi atti delle competizioni maschile e femminili: si parte nella nottata italiana con la prima semifinale tra la spagnola Paula Badosa e la russa Daria Kasatkina, mentre a seguire sarà la volta del britannico Jack Draper contro il sudcoreano Kwon. Nella mattinata italiana, non prima delle 9:00, la svizzera Belinda Bencic sfiderà la russa Veronika Kudermetova; in chiusura il main-event tra il padrone di casa Thanasi Kokkinakis e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Ecco il programma completo:

CENTRE COURT

Non prima delle 4:30 – (9) Badosa vs (5) Kasatkina

Non prima delle 6:30 – Draper vs (LL) Kwon

Non prima delle 9:00 – Bencic vs (6) Kudermetova

A seguire – (WC) Kokkinakis vs (4) Bautista Agut