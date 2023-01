Juventus, Di Maria: “Felice di essere tornato a casa, grazie per l’affetto”

La Juventus torna in forma, così come Di Maria contro l’Udinese: “Ha giocato 60-70 minuti a buoni livelli, quindi è normale che poi sia uscito. Veniva da quindici giorni di fermo, poi si era fermato con la Cremonese”, ha dichiarato il tecnico bianconero. “Direi che ha fatto una buona partita e sono contento”. L’attaccante argentino su Instagram ha invece scritto: “Abbiamo vinto una partita complicata, grazie al grande impegno di tutti. Felice di essere tornato a giocare nella nostra casa e di sentirmi bene. Grazie per l’affetto ricevuto dai nostri tifosi. E ora continuiamo a lavorare”.