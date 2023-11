Coppa Italia 2023/2024, il Parma vince a Lecce nel finale: ottavi contro la Fiorentina

Il Parma vince 2-4 contro il Lecce. Al Via del Mare, va in scena una partita di Coppa Italia ricca di sorprese. Nel primo tempo, Sohm e Bonny portano in vantaggio i parmensi, segnando al 9′ e al 28′ e chiudendo i primi quarantacinque minuti 0-2. Nella seconda metà però il Lecce si dimostra superiore e riesce a pareggiare grazie al gol di Piccoli al 53′ e a quello di Strefezza al 76′. Nelle ultime fasi di gioco, il vento soffia in favore dei giallorossi e mentre già s pensa ai supplementari, il Parma sembra non riuscire a rispondere. Al 94′ però, tutto cambia: Pongracic è autore di un autogol che porta i parmensi in vantaggio per 2-3 e poi, all’ultimo minuto, un rigore di Man chiude la partita. Ora, il Parma dovrà sfidare la Fiorentina negli ottavi.

Nei primi secondi di partita, il Lecce si dimostra pericolosa e sfiora il vantaggio con Piccoli. La situazione però cambia nel giro di pochi minuti, quando al 9′ Sohm sfonda le difese dei giallorossi e trova la rete, che dopo un lungo check al VAR, porta il Parma in vantaggio per 0-1. Il Lecce cerca di rispondere, ma il Parma sembra avere una marcia in più e dopo poco si avvicina al raddoppio. Improvvisamente però, si ferma tutto: l’arbitro si infortuna ed è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto, entra il quarto uomo e il gioco può riprendere dopo quasi cinque minuti di stop. I giallorossi tentano di trovare il gol del pareggio, ma gli ospiti si dimostrano più reattivi e al 28‘ ecco che arriva il raddoppio. E’ Bonny a mandare la palla tra i pali leccesi con una grande azione. Sotto di due, il Lecce si riscuote e assedia l’area avversaria, senza trovare però il gol nonostante i diversi tentativi. Al 40′, Piccoli cade in area ed è subito fischiato il rigore, successivamente annullato dopo un check al VAR. Al termine del primo tempo, durato sette minuti dopo il 45′, si torna negli spogliatoi sullo 0-2.

Al ritorno in campo, la partita risulta essere più equilibrata, con le squadre che però faticano a costruire nella zona di metà campo. Il Lecce riesce a uscire da questo momento di frammentazione per primo e al 53‘, dopo diversi tentativi, Piccoli segna, dimezzando lo svantaggio. Il gol ridà fiducia ai giallorossi, che assediano la porta dei parmensi, con Piccoli che trova nuovamente la porta, ma in posizione di fuorigioco. I minuti successivi vengono amministrati quasi totalmente dal Lecce, con il Parma che non riesce più a trovare fisicità a metà campo. e’ solo questione di tempo prima che arrivi il pareggio del Lecce, firmato da Strefezza al 76‘. Durante gli ultimi secondi di recupero, si prefigurano già i supplementari, ma poi succede l’impossibile: Pongracic tocca la palla e segna un’autorete, che porta il Parma sul 2-3 al 94‘. Infine, chiude la partita il rigore di Man, che dal dischetto non sbaglia e al 95‘ il risultato è 2-4. Triplice fischio e vince così il Parma, che sfiderà agli ottavi la Fiorentina.